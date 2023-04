Autismo, il sindaco di Monteforte Giordano: non lasciamo nessuno indietro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione del mese della consapevolezza sull’Autismo, l’Amministrazione comunale di Monteforte Irpino ha organizzato per giovedì 13 Aprile alle 18.30, insieme all’Associazione “Il Fiorellino e la Tartaruga”, un’uscita di gruppo: i bambini potranno impastare la pizza, infornarla e poi mangiarla direttamente in pizzeria. Lunedì 17 Aprile sarà invece presentato il libro “Il Coraggio di Laura” dell’autrice Maria Rosaria Canzano, presso l’Aula Magna dell’IC S. Aurigemma. Sabato 29 Aprile si torna all’esterno: grazie al contributo dell’Associazione Sportiva “Asd Smile” Monteforte Irpino, si svolgeranno attività motorie inclusive, propedeutiche alla realizzazione di una partita di calcio. “Si tratta di una bella e importante iniziativa curata nella direzione dell’inclusione – spiega il sindaco ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione del mese della consapevolezza sull’, l’Amministrazione comunale diIrpino ha organizzato per giovedì 13 Aprile alle 18.30, insieme all’Associazione “Il Fiorellino e la Tartaruga”, un’uscita di gruppo: i bambini potranno impastare la pizza, infornarla e poi mangiarla direttamente in pizzeria. Lunedì 17 Aprile sarà invece presentato il libro “Il Coraggio di Laura” dell’autrice Maria Rosaria Canzano, presso l’Aula Magna dell’IC S. Aurigemma. Sabato 29 Aprile si torna all’esterno: grazie al contributo dell’Associazione Sportiva “Asd Smile”Irpino, si svolgeranno attività motorie inclusive, propedeutiche alla realizzazione di una partita di calcio. “Si tratta di una bella e importante iniziativa curata nella direzione dell’inclusione – spiega il...

