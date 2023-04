Aursnes: «Non ci arrendiamo, possiamo segnare tre gol a Milano» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo Antonio Silva e Chiquinho, anche Aursnes ha parlato nel post Benfica-Inter. Il centrocampista norvegese, come i compagni, crede nel ribaltone a Milano. Le sue parole a CNN Portugal RIMONTA POSSIBILE ? Aursnes crede nella rimonta a Milano: «È stata una partita equilibrata. Abbiamo avuto qualche occasione per segnare, ma ovviamente l‘Inter è una buona squadra, ha dei buoni giocatori ed era preparata. Hanno segnato due gol, ma dobbiamo credere che possiamo ribaltare la situazione. Prima di tutto, dobbiamo credere di poter ribaltare il punteggio e segnare tre gol lì. Penso che sia possibile e faremo tutto il possibile». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo Antonio Silva e Chiquinho, ancheha parlato nel post Benfica-Inter. Il centrocampista norvegese, come i compagni, crede nel ribaltone a. Le sue parole a CNN Portugal RIMONTA POSSIBILE ?crede nella rimonta a: «È stata una partita equilibrata. Abbiamo avuto qualche occasione per, ma ovviamente l‘Inter è una buona squadra, ha dei buoni giocatori ed era preparata. Hanno segnato due gol, ma dobbiamo credere cheribaltare la situazione. Prima di tutto, dobbiamo credere di poter ribaltare il punteggio etre gol lì. Penso che sia possibile e faremo tutto il possibile». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

