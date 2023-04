Attentato Tel Aviv, Alessandro Parini morto per impatto con auto (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Alessandro Parini, ucciso nell'attacco terroristico di venerdì sera sul lungomare di Tel Aviv, è morto a seguito dell'impatto con l'auto alla cui guida c'era un arabo-israeliano poi ucciso dalla polizia. La conferma arriva dall' firmare la petizione popolare , di segni di arma da fuoco sul corpo dell'avvocato. Nell'inchiesta aperta dalla procura di Roma si procede per i reati di Attentato con finalità di terrorismo, omicidio e lesioni. L'aereo con a bordo la salma del 35enne è atterrato ieri a Ciampino poco dopo le 15. Insieme ai familiari del giovane, presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. All'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, poco prima della partenza, si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) -, ucciso nell'attacco terroristico di venerdì sera sul lungomare di Tel, èa seguito dell'con l'alla cui guida c'era un arabo-israeliano poi ucciso dalla polizia. La conferma arriva dall' firmare la petizione popolare , di segni di arma da fuoco sul corpo dell'avvocato. Nell'inchiesta aperta dalla procura di Roma si procede per i reati dicon finalità di terrorismo, omicidio e lesioni. L'aereo con a bordo la salma del 35enne è atterrato ieri a Ciampino poco dopo le 15. Insieme ai familiari del giovane, presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. All'aeroporto Ben Gurion di Tel, poco prima della partenza, si è ...

