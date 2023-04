Attentato Tel Aviv, Alessandro Parini morto per impatto con auto (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Alessandro Parini, ucciso nell’attacco terroristico di venerdì sera sul lungomare di Tel Aviv, è morto a seguito dell’impatto con l’auto alla cui guida c’era un arabo-israeliano poi ucciso dalla polizia. La conferma arriva dall’autopsia eseguita oggi al policlinico Gemelli che ha escluso la presenza, come già emerso dagli esami effettuati in Israele, di segni di arma da fuoco sul corpo dell’avvocato. Nell’inchiesta aperta dalla procura di Roma si procede per i reati di Attentato con finalità di terrorismo, omicidio e lesioni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) –, ucciso nell’attacco terroristico di venerdì sera sul lungomare di Tel, èa seguito dell’con l’alla cui guida c’era un arabo-israeliano poi ucciso dalla polizia. La conferma arriva dall’psia eseguita oggi al policlinico Gemelli che ha escluso la presenza, come già emerso dagli esami effettuati in Israele, di segni di arma da fuoco sul corpo dell’avvocato. Nell’inchiesta aperta dalla procura di Roma si procede per i reati dicon finalità di terrorismo, omicidio e lesioni. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Oggi ho ricevuto una telefonata dal Primo Ministro di Israele @netanyahu, il quale ha voluto esprimere condoglianze… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accoglierà nel primo pomeriggio a Ciampino la salma di Alessandro… - IsraelinItaly : Cerimonia di commiato all’aeroporto Ben Gurion in ???? per il cittadino ???? Alessandro Parini, ucciso il 7/4 nell’atte… - Agenzia_Ansa : Morte per impatto con l'auto e nessuna ferita da arma da fuoco. È quanto è emerso dall'autopsia di Alessandro Parin… - rapisardandrea1 : Effettuata al Gemelli l'autopsia sul corpo di Alessandro Parisi, l'avvocato morto nell'attentato di Tel Aviv: ecco… -