ATP Montecarlo: dove vedere Musetti-Nardi in TV e in streaming (Di mercoledì 12 aprile 2023) Non prima delle ore 12:20 di oggi andrà in scena all'ATP Montecarlo il derby italiano Musetti-Nardi, valido per il secondo turno del Masters 1000. Il match si disputerà sul campo 2, mentre intorno alla stessa ora sul Court Rainier III Jannik Sinner esordirà contro l'argentino Diego Schwartzman. Il programma di giornata prevede poi la sfida Medvedev-Sonego, al termine dell'incontro tra Jannik e il suo avversario sudamericano, mentre non prima delle 15:00 Matteo Berrettini sarà atteso alla prova del 9 contro Francisco Cerundolo. Di seguito le informazioni su dove vedere Musetti-Nardi all'ATP Montecarlo in televisione e in streaming.

