Atp Montecarlo 2023: Sinner, Berrettini e Musetti agli ottavi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Montecarlo, 12 apr. -(Adnkronos) - Tris azzurro agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo 2023 (terra, montepremi 5.779.335 euro). Jannik Sinner, numero 8 del mondo e 7 del seeding, sfrutta il ritiro dell'argentino Diego Schwartzman, numero 36 del ranking Atp, sul punteggio di 6-0, 3-1 in suo favore. Sinner affronterà il polacco Hubert Hurkacz, numero 13 del mondo e decima testa di serie. Matteo Berrettini batte in rimonta 7-5, 6-7 (1-7), 4-6 in due ore e 43' minuti, l'argentino Francisco Cerundolo, numero 33 del ranking. L'azzurro, n.22 Atp, si troverà adesso di fronte il danese Holger Rune, numero sei del seeding, che oggi ha battuto in due set 6-2, 6-4 l'austriaco Dominic Thiem. Lorenzo Musetti, numero 21 del ...

