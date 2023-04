Atp Montecarlo 2023, Schwartzman si ritira e Sinner approda agli ottavi (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Jannik Sinner approda agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 5.779.335 euro). L’altoatesino, numero 8 del mondo e 7 del seeding, sfrutta il ritiro dell’argentino Diego Schwartzman, numero 36 del ranking Atp, sul punteggio di 6-0, 3-1 in suo favore. Sinner affronterà il polacco Hubert Hurkacz, numero 13 del mondo e decima testa di serie. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Jannikdi finale del torneo Atp Masters 1000 di(terra, montepremi 5.779.335 euro). L’altoatesino, numero 8 del mondo e 7 del seeding, sfrutta il ritiro dell’argentino Diego, numero 36 del ranking Atp, sul punteggio di 6-0, 3-1 in suo favore.affronterà il polacco Hubert Hurkacz, numero 13 del mondo e decima testa di serie. L'articolo proviene da Italia Sera.

