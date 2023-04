Atp Montecarlo 2023, Schwartzman si ritira e Sinner approda agli ottavi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Jannik Sinner approda agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 5.779.335 euro). L'altoatesino, numero 8 del mondo e 7 del seeding, sfrutta il ritiro dell'... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Jannikdi finale del torneo Atp Masters 1000 di(terra, montepremi 5.779.335 euro). L'altoatesino, numero 8 del mondo e 7 del seeding, sfrutta il ritiro dell'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ubitennis : ATP Montecarlo, Nardi: 'Oggi non ci sono cose positive. Si torna a casa per lavorare' - edovirgy19 : Non una vittoria perfetta e non il miglior #Ruud, ma lo trovo abbastanza normale considerato quanto soffre Botic. Q… - fisco24_info : Atp Montecarlo 2023, Schwartzman si ritira e Sinner approda agli ottavi: (Adnkronos) - Affronterà il polacco Hubert… - OA_Sport : ATP Montecarlo 2023, Lorenzo Musetti sfiderà Djokovic agli ottavi! Precedenti sfavorevoli, ma sulla terra… - -