Atp Montecarlo 2023 | Schwartzman si ritira e Sinner approda agli ottavi

Jannik Sinner approda agli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 5.779.335 euro). L'altoatesino, numero 8 del mondo e 7 del seeding, sfrutta il ritiro dell'argentino Diego Schwartzman, numero 36 del ranking, sul punteggio di 6-0, 3-1. Si completa il quadro degli ottavi con 12 incontri e 5 azzurri in campo. Al via un lungo pomeriggio di tennis azzurro a Montecarlo: in campo Sinner (contro Schwartzman), Berrettini (contro F. Cerundolo), Sonego (contro Medvedev) e il derby Musetti vs Nardi.

ATP Montecarlo: derby da incubo per Nardi, Musetti non gli lascia neanche un game Ubitennis

79 del ranking Atp. Per l’esattezza, due ore e cinquantanove minuti e un’incredibile rimonta nel terzo set che regalano a Sonego, ora n. 45 della classifica mondiale, il secondo turno del Master 1000 ...Jannik Sinner approda agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 5.779.335 euro). L’altoatesino, numero 8 del mondo e 7 del seeding, sfrutta il ritiro ...