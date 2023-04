ATP Montecarlo 2023 | risultati 12 aprile | Casper Ruud e 3 italiani agli ottavi | saluta Dominic Thiem

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Si conclude il secondo turno dell’ATP: i dodici match odierni aprono la strada deglia 3. Lorenzo Musetti vince il derby con Luca Nardi con un duplice 6-0, mentre Jannik Sinner stava dominando prima del ritiro dell’argentino Diego Sebastian Schwartzman, giunto sul 6-0 3-1. Il russo Daniil Medvedev elimina Lorenzo Sonego per 6-3 6-2, infine Matteo Berrettini rimonta l’argentino Francisco Cerundolo per 5-7 7-6 (1) 6-4. Il tedesco Alexander Zverev piega l’iberico Roberto Bautista Agut con un doppio 6-4, mentre il danese Holger Rune estromette l’austriacoper 6-2 6-4. Il russo Karen Khachanov fatica un set, poi batte il bielorusso Ilya Ivashka per 7-6 (2) 6-2, infine il tedesco Jan-Lennard Struff regola l’australiano Alex De Minaur per 6-3 ...

Jannik Sinner subito agli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo. L'altoatesino ha approfittato del ritiro dell'argentino Diego Schwartzman, n°36 del ranking e suo compagno di doppio nel