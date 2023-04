ATP Montecarlo 2023, Novak Djokovic si allena con una protezione al gomito destro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Novak Djokovic e Lorenzo Musetti si incroceranno per la quarta volta nel circuito ATP. La loro partita, valida per gli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo, metterà in palio un posto nei quarti dove l’avversario uscirà fuori dall’incontro tra Jannik Sinner e il polacco Hubert Hurkacz. Un Djokovic circondato dagli italiani nel proprio spicchio di tabellone nel Principato e la sfida contro Musetti ha dei connotati affascinanti, ricordando la partita di due anni fa al Roland Garros 2021, quando Lorenzo fu capace di guidare le fila del match, andando avanti due set a zero, salvo poi dover alzare bandiera bianca alla reazione del tennista balcanico. Nole che non ha entusiasmato ieri nel suo esordio contro il russo Ivan Gakhov, regolato però in due set. Ha bisogno di affinità con la terra il fuoriclasse nativo di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023)e Lorenzo Musetti si incroceranno per la quarta volta nel circuito ATP. La loro partita, valida per gli ottavi di finale del Masters1000 di, metterà in palio un posto nei quarti dove l’avversario uscirà fuori dall’incontro tra Jannik Sinner e il polacco Hubert Hurkacz. Uncircondato dagli italiani nel proprio spicchio di tabellone nel Principato e la sfida contro Musetti ha dei connotati affascinanti, ricordando la partita di due anni fa al Roland Garros 2021, quando Lorenzo fu capace di guidare le fila del match, andando avanti due set a zero, salvo poi dover alzare bandiera bianca alla reazione del tennista balcanico. Nole che non ha entusiasmato ieri nel suo esordio contro il russo Ivan Gakhov, regolato però in due set. Ha bisogno di affinità con la terra il fuoriclasse nativo di ...

