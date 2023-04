ATP Montecarlo 2023, Novak Djokovic: “Ho bisogno di tempo per la forma migliore e alzare il livello del mio gioco” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Come era facilmente preventivabile, l’esordio di Novak Djokovic al Masters 1000 di Monte-Carlo non si è tramutato in una comoda passeggiata, nonostante il serbo dovesse vedersela contro il non impossibile Ivan Gakhov. Il russo ha ceduto al cospetto del numero uno del mondo in due set, ma dopo un 76 nel primo parziale che ha fatto vedere come i giri del motore del nativo di Belgrado siano ancora ben lontani dal proprio massimo. Il commento del 22 volte vincitore di un torneo del Grande Slam ribadisce le sue difficoltà riscontrate nel match: “Non ho giocato bene. Ho bisogno di tempo. Sono grato di aver iniziato la stagione sulla terra battuta affrontando un avversario che non conoscevo molto. Ho visto alcuni video della sua vittoria al primo turno ieri. Sapevo fosse un giocatore mancino, e non mi sono allenato con un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Come era facilmente preventivabile, l’esordio dial Masters 1000 di Monte-Carlo non si è tramutato in una comoda passeggiata, nonostante il serbo dovesse vedersela contro il non impossibile Ivan Gakhov. Il russo ha ceduto al cospetto del numero uno del mondo in due set, ma dopo un 76 nel primo parziale che ha fatto vedere come i giri del motore del nativo di Belgrado siano ancora ben lontani dal proprio massimo. Il commento del 22 volte vincitore di un torneo del Grande Slam ribadisce le sue difficoltà riscontrate nel match: “Non ho giocato bene. Hodi. Sono grato di aver iniziato la stagione sulla terra battuta affrontando un avversario che non conoscevo molto. Ho visto alcuni video della sua vittoria al primo turno ieri. Sapevo fosse un giocatore mancino, e non mi sono allenato con un ...

