Atp Montecarlo 2023 | Musetti vince derby con Nardi

Si completa il quadro degli ottavi con 12 incontri e 5 azzurri in campo. Seguiteli con noi 12:30 - Al via un lungo pomeriggio di tennis azzurro a: in campo Sinner (contro Schwartzman), Berrettini (contro F. Cerundolo), Sonego (contro Medvedev) e il derby Musetti vs Nardi 13:35 - Risultato durissimo per Luca Nardi nel derby con ...UMAGO 2004 - 1° TURNO (ESORDIO DI NOLE NEL CIRCUITO) Djokovic - Volandri 6 - 7(5), 1 - 6ROTTERDAM 2006 - 1° TURNO Djokovic - Seppi 6 - 2, 2 - 6, 7 - 5 Vai alla Fotogallery... giovedì su Sky Sport e in streaming su NOW DJOKOVIC (Ser) - MUSETTI (Ita) RUUD (Nor) - STRUFF (Ger) FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti CLASSIFICABest ranking per ...

Atp Montecarlo in diretta Sinner-Schwartzman: 6-0, 2-1 per Jannik. Poi Berrettini e Sonego Corriere della Sera

Montecarlo, 12 apr. -(Adnkronos) – Lorenzo Musetti approda agevolmente agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo 2023 (terra, montepremi 5.779.335 euro). Il 21enne toscano, ...