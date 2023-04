ATP Montecarlo 2023, Lorenzo Sonego battuto senza patemi da Daniil Medvedev (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si chiude l’esperienza di Lorenzo Sonego sulla terra di Montecarlo. Il torinese non riesce mai ad imporre il proprio gioco nella sfida di secondo turno contro Daniil Medvedev, che si impone con un eloquente 6-3 6-2 in nemmeno un’ora e mezza di gioco. Nonostante la superficie sfavorevole, il russo è riuscito sempre a tenere in mano le redini della partita, giocando come se fosse sul cemento e garantendosi la partita degli ottavi con Alexander Zverev. Il primo set non è tecnicamente gradevole, ma sopperisce sicuramente con l’intensità. Medvedev ci mette un po’ a calibrare il servizio (quattro doppi falli in avvio), ma è l’azzurro a doversi piegare al servizio: il russo riesce a tenere il tenore del gioco più vicino a lui, si procura una palla break murando un passante di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si chiude l’esperienza disulla terra di. Il torinese non riesce mai ad imporre il proprio gioco nella sfida di secondo turno contro, che si impone con un eloquente 6-3 6-2 in nemmeno un’ora e mezza di gioco. Nonostante la superficie sfavorevole, il russo è riuscito sempre a tenere in mano le redini della partita, giocando come se fosse sul cemento e garantendosi la partita degli ottavi con Alexander Zverev. Il primo set non è tecnicamente gradevole, ma sopperisce sicuramente con l’intensità.ci mette un po’ a calibrare il servizio (quattro doppi falli in avvio), ma è l’azzurro a doversi piegare al servizio: il russo riesce a tenere il tenore del gioco più vicino a lui, si procura una palla break murando un passante di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Deiana_Luca9 : RT @Ubitennis: ATP Montecarlo, Nardi: 'Oggi non ci sono cose positive. Si torna a casa per lavorare' - OA_Sport : ATP Montecarlo 2023, Lorenzo Sonego battuto senza patemi da Daniil Medvedev - - OA_Sport : ATP Montecarlo 2023, Lorenzo Musetti: “Il mio approccio deve essere quello di battere il n.1 del mondo” - - Fprime86 : RT @GeorgeSpalluto: Bagel come se piovesse a Montecarlo ?? 6° sei-zero in carriera per Jannik #Sinner a livello Atp -