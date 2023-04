ATP Montecarlo 2023 | Lorenzo Musetti sfiderà Djokovic agli ottavi! Precedenti sfavorevoli | ma sulla terra…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 aprile 2023) La sfida che si aspettava.ha compiuto la propria missione e sconfitto nei primi due turni del Masters1000 diil serbo Miomir Kecmanovic e Luca Nardi. Per il carrarino una serie notevole, tenuto conto dello score inflitto ai rivali: Kecmanovic ko 7-6 (1) 6-0 Nardi battuto 6-0 6-0 Tre bagel consecutivi nel giro due incontri non è cosa da poco, ma è chiaro che nella prossima partita ci sarà da sudare e soffrire. Il riferimento è all’incrocio con il n.1 del mondo, Novak. L’asso nativo di Belgrado ha fatto il suo esordio ieri contro il coraggioso russo, proveniente dalle qualificazioni, Ivan Gakhov (vittoria per 7-6 (5) 6-2). Non è stato unda stropicciarsi gli occhi, per sua stessa ammissione, ma è lecito attendersi un rendimento in crescendo per colui che ...