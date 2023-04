ATP Montecarlo 2023 | Lorenzo Musetti infligge una severa lezione a Luca Nardi e troverà Djokovic agli ottavi

(Di mercoledì 12 aprile 2023)domina il derby azzurro controed accededi finale del Masters 1000 di, dove affronterà Novak. Una severissimaquella inflitta dal toscano al connazionale, visto chesi è imposto con un doppio 6-0 in appena 52 minuti di gioco. Per la prima volta in carriera il nativo di Carrara vince una partita senza concedere un game all’avversario. Le statistiche purtroppo sono impietose per, che ha ottenuto appena il 10% dei punti con la seconda di servizio e solo il 36% con la prima. Sono stati nove i vincenti di, che non ha dovuto neanche spingere molto per avere la meglio del marchigiano. La partita comincia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportRepubblica : ATP Montecarlo Masters 1000: Musetti vince il derby contro Nardi. Oggi in campo anche Sinner, Sonego e Berrettini [… - Corriere : Atp Montecarlo: oggi Sinner, Berrettini, Sonego e il derby Musetti-Nardi. La diretta - sportli26181512 : ATP Monte-Carlo, i risultati degli italiani LIVE: Musetti-Nardi, Sonego e Berrettini: Mercoledì azzurro nel Princip… - repubblica : ATP Montecarlo Masters 1000: Musetti vince il primo set contro Nardi. Oggi in campo anche Sinner, Sonego e Berretti… -

21che ha approfittato anche dei tanti errori del 19enne di Pesaro, al secondo match in carriera in un Masters 1000. Musetti tornerà in campo domani per l'ottavo di finale contro Novak DjokovicE' il giorno degli italiani al torneo di, terzo Masters 1000 della stagione e primo sulla terra rossa. Fa il suo debutto, direttamente al secondo turno, Jannik Sinner , fresco di best ranking (è salito al numero 8 della ...... incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di2023 , torneo in programma ... Non ci sono precedenti a livellotra i due. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale , ...

Atp Montecarlo in diretta: si parte col derby Musetti-Nardi, poi Sinner, Berrettini e Sonego Corriere della Sera

Passano anche Zverev, Rublev e Djokovic. Vediamo i risultati della giornata nel dettaglio. ATP MONTE CARLO: RIMONTA SONEGO, SORPRESA NARDI Sonego ha aperto le danze contro Humbert, faticando non poco, ...MASTERS MONTE CARLO - Lorenzo Musetti supera Luca Nardi in un derby di secondo turno davvero a senso unico: 6-0 6-0. Musetti centra così la sfida di terzo turno con Novak Djokovic, remake di ...