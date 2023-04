ATP Montecarlo 2023, Lorenzo Musetti: “Il mio approccio deve essere quello di battere il n.1 del mondo” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ci si prepara alla grande sfida. Lorenzo Musetti e Novak Djokovic si incontreranno negli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo. Il serbo ieri ha fatto il suo esordio, dal secondo turno, sconfiggendo senza entusiasmare il russo Ivan Gakhov in due set. Una prestazione, comunque, sufficiente per superare l’ostacolo e affrontare il carrarino. Musetti, reduce da un periodo molto negativo, è riuscito a infilare due vittorie contro il serbo Miomir Kecmanovic e Luca Nardi, una cosa che non gli riusciva dalla United Cup 2023. In cerca delle giuste sensazioni Lorenzo, che sulla terra rossa monegasca ha sempre avuto sensazioni piacevoli e l’obiettivo è quello di confermarsi contro Nole, in un contesto nel quale già si sono sfidati. Il pensiero va naturalmente agli ottavi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ci si prepara alla grande sfida.e Novak Djokovic si incontreranno negli ottavi di finale del Masters1000 di. Il serbo ieri ha fatto il suo esordio, dal secondo turno, sconfiggendo senza entusiasmare il russo Ivan Gakhov in due set. Una prestazione, comunque, sufficiente per superare l’ostacolo e affrontare il carrarino., reduce da un periodo molto negativo, è riuscito a infilare due vittorie contro il serbo Miomir Kecmanovic e Luca Nardi, una cosa che non gli riusciva dalla United Cup. In cerca delle giuste sensazioni, che sulla terra rossa monegasca ha sempre avuto sensazioni piacevoli e l’obiettivo èdi confermarsi contro Nole, in un contesto nel quale già si sono sfidati. Il pensiero va naturalmente agli ottavi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ubitennis : ATP Montecarlo, Nardi: 'Oggi non ci sono cose positive. Si torna a casa per lavorare' - edovirgy19 : Non una vittoria perfetta e non il miglior #Ruud, ma lo trovo abbastanza normale considerato quanto soffre Botic. Q… - fisco24_info : Atp Montecarlo 2023, Schwartzman si ritira e Sinner approda agli ottavi: (Adnkronos) - Affronterà il polacco Hubert… - OA_Sport : ATP Montecarlo 2023, Lorenzo Musetti sfiderà Djokovic agli ottavi! Precedenti sfavorevoli, ma sulla terra… - -