ATP Montecarlo 2023 | Jannik Sinner | “Ora ho la continuità che cercavo Rimpianti? Solo gli Australian Open”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Mentre siamo ormai a poche ore dal via ufficiale del suo percorso nel Masters 1000 disi racconta a 360° come giocatore in evoluzione inserito in un contesto che continua a crescere sotto ogni punto di vista. Il nativo di San Candido, infatti, parte da una analisi del movimento del tennis italiano nel suo complesso. Uno sport che sta vivendo un momento davvero d’oro. “Mi piace che l’interesse stia crescendo così tanto, la passione dei tifosi mi dà energia e non la sento affatto come un’oppressione. Qui non riesco a camminare senza essere riconosciuto, anche se tiro indietro il ciuffo e metto il cappuccio. Ma è bello, gestire le emozioni che mi dà la gente è uno degli aspetti più eccitanti del mio sport”. (Fonte: Gazzetta dello Sport). Il finalista di Miami passa poi a spiegare i ...

Infine sarà un derby tutto azzurro tra Lorenzo Musetti, numero 21contro il 19enne Luca Nardi, 161 del mondo, reduce dal suo primo successo in carriera a livello 1000. Tutto il torneo è in ...Con ben cinque italiani al secondo turno, il Masters 1000 di2023 si tinge più d'azzurro che mai. Tra i giocatori capaci di debuttare con una vittoria ...seconda in carriera a livello. ...... incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di2023 , torneo in programma ... Non ci sono precedenti a livellotra i due. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale , ...

Atp Monte-Carlo, il programma di oggi su Sky Sport: debutta Sinner Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e l’argentino Diego Schwartzman. Se ...Sarà una giornata molto azzurra quella che si andrà a vivere al Masters 1000 di Montecarlo. Sono ben cinque i tennisti italiani che scenderanno in campo in questo mercoledì. C’è sicuramente grande att ...