ATP Montecarlo 2023 | Jannik Sinner agli ottavi | Schwartzman si ritira sul 6-0 | 3-1

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tutto facile pernel match d’esordio del Masters1000 di. Sulla terra rossa del Principato c’era attesa per la prima uscita dell’altoatesino in singolare, affrontando l’argentino Diego, che curiosamente è stato suo compagno di doppio nei giorni che hanno preceduto la sfida odierna. Sfortunatamente, la partita non c’è stata in termini di competizione perché il sudamericano (n.37 del ranking) ha palesato un problema alla spalla sinistra che non gli ha permesso di esprimere il proprio miglior tennis. E’ stato palpabile come, non appenaaccelerasse, l’argentino non fosse all’altezza per contrapporsi al tennis dell’altoatesino. Di conseguenza, il 6-0 3-1 del confronto odierno, finito anzitempo per il ritiro di Diego, ha il valore che può avere, nell’incontro tra un ...