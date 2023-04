Atp di Montecarlo | Sinner agli ottavi | l’avversario argentino ritirato dal match

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Janniksubitodi finale del Masters 1000 di Monte-Carlo. L’altoatesino ha approfittato del ritiro dell’Diego Schwartzman, n°36 del ranking e suo compagno di doppio nel Principato.ko per un problema alla spalla che lo ha costretto a fermarsi sul punteggio di 6-0, 3-1 perDopo Musetti così ancheapprodadel torneo monegasco su terra battuta. (Ansa). (foto@supertennistv.it) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al ...

Si completa il quadro degli ottavi con 12 incontri e 5 azzurri in campo. Seguiteli con noi 12:30 - Al via un lungo pomeriggio di tennis azzurro a: in campo Sinner (contro Schwartzman), Berrettini (contro F. Cerundolo), Sonego (contro Medvedev) e il derby Musetti vs Nardi 13:35 - Risultato durissimo per Luca Nardi nel derby con ...Buona la prima per Jannik Sinner al Masters 1000 di. L'altoatesino, testa di serie numero 7, ha battuto l'argentino Diego Schwartzman che si è ritirato quando era in svantaggio 6 - 0 3 - 1. Avanti anche Lorenzo Musetti , che ha dominato il ...Anche l'atmosfera ha aiutato Musetti: ' Oggi qua aho sentito l'energia del pubblico. Mi sono sentito a casa ed è stato bello tornare a casa a pranzo con la mia ragazza a rilassarmi. Forse ...

Atp Montecarlo in diretta: Berrettini un set pari con Cerundolo. Sonego ko con Medvedev. Sinner e Musetti... Corriere della Sera

31 ATP Botic Van De Zandschulp per 7-5 7-6(1 ... può vantare la bellezza di 6 semifinali; una anche qui a Montecarlo nel 2021. Vedremo se riuscirà a compiere quell’ultimissimo step che gli manca. Il ...Si chiude l’esperienza di Lorenzo Sonego sulla terra di Montecarlo. Il torinese non riesce mai ad imporre il proprio gioco nella sfida di secondo turno contro Daniil Medvedev, che si impone con un elo ...