Atletica | Tortu | “Nei 200 metri l’obiettivo è scendere sotto i 20 secondi”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Se andassii 20? “Nulla di pazzo, festeggerei a cena con i miei amici. E mi arrabbierei perché non l’ho fatto prima. Ma soltanto se è l’ultima gara della stagione, altrimenti resterei concentrato”. Uno dei tre obiettivi dell’anno è proprio questo, per Filippo: violare la barriera che soltanto il mito Pietro Mennea ha saputo infrangere nella storia azzurra dei 200. Il campione olimpico della 4×100 lo racconta nel talk diTV, la piattaforma streaming della Federazione Italiana diLeggera. E parlando del rapporto tra gli sportivi e i social, si schiera dalla parte di Matteo Berrettini: “Più che ragione, ha stra-ragione. Gli stanno rompendo le scatole ma non sta facendo assolutamente niente se non vivere una vita normale. La sua storia non è un ...