Atalanta, lesione del bicipite femorale per Ruggeri: salta tre giornate (Di mercoledì 12 aprile 2023) Matteo Ruggeri, non convocato per sabato scorso contro il Bologna a causa di un risentimento alla coscia sinistra, salterà sicuramente i prossimi tre impegni di campionato dell’Atalanta con Fiorentina, Roma e Torino. Gli esami cui è stato sottoposto l’esterno nerazzurro hanno evidenziato una lesione di secondo/terzo grado del bicipite femorale sinistro alla giunzione muscolo-tendinea. Recupero previsto entro quattro settimane. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Matteo, non convocato per sabato scorso contro il Bologna a causa di un risentimento alla coscia sinistra, salterà sicuramente i prossimi tre impegni di campionato dell’con Fiorentina, Roma e Torino. Gli esami cui è stato sottoposto l’esterno nerazzurro hanno evidenziato unadi secondo/terzo grado delsinistro alla giunzione muscolo-tendinea. Recupero previsto entro quattro settimane. SportFace.

