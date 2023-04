Asus Rog Phone 7 sta per arrivare (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid Asus ROG Phone 7 è il nuovo gaming Phone di Asus per questo 2023. Quest’anno arriverà un pelo prima del solito, visto che, almeno nel 2022, ROG Phone 6 fu svelato a luglio. Questa volta invece la presentazione si terrà in questo mese, ad aprile, e la disponibilità quasi sicuramente è prevista sempre per lo stesso mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Asus Rog Phone 7 sta arrivando Grazie al TEENA, l’ente per le telecomunicazioni cinese, sappiamo già alcune delle caratteristiche hardware del ROG Phone 7. Altre specifiche erano invece state confermate dalla stessa Asus nei giorni scorsi. Il cuore pulsante dello smartPhone gaming sarà con tutta probabilità lo Snapdragon 8 Gen 2. Del processore top di ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroidROG7 è il nuovo gamingdiper questo 2023. Quest’anno arriverà un pelo prima del solito, visto che, almeno nel 2022, ROG6 fu svelato a luglio. Questa volta invece la presentazione si terrà in questo mese, ad aprile, e la disponibilità quasi sicuramente è prevista sempre per lo stesso mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.Rog7 sta arrivando Grazie al TEENA, l’ente per le telecomunicazioni cinese, sappiamo già alcune delle caratteristiche hardware del ROG7. Altre specifiche erano invece state confermate dalla stessanei giorni scorsi. Il cuore pulsante dello smartgaming sarà con tutta probabilità lo Snapdragon 8 Gen 2. Del processore top di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Multiplayerit : ASUS ROG Zephyrus M16 modello 2023: caratteristiche, prezzo e disponibilità in Italia - megamodo : ASUS Republic of Gamers ha annunciato il suo primo lancio della collezione in edizione limitata in collaborazione c… - ParliamoDiNews : ASUS ROG Hyperion GR701 recensione: un case Full Tower esagerato in tutto, pure nel prezzo - RealSufiyanKhan : Asus Rog Phone 7 Specs | Poco F5 Pro | Redmi K60 Ultra | Xiaomi 13T Pro | Oppo Reno10 Pro+ | Vivo T2… - CF22092013 : RT @CeotechI: ROG Phone 7 dopo il design arrivano le specifiche #165Hz #6000mAh #65W #Amoled #Android13 #Asus #ASUSROG #GamingPhone #Mobile… -