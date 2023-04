Assoluti di Nuoto | Butini | “Tappa importante verso i Mondiali di Fukuoka”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Riccione – Il countdown è iniziato. Giovedì il via ai Campionati NazionaliPrimaverili UnipolSai di. Cinque giornate di gare in vasca lunga, dal 13 al 17 aprile, allo Stadio deldi Riccione, che intanto ospita i tricolori indoor dei cinquemila e tremila metri. Quasi record di partecipazione con 184 società e 760 atleti più il francese Damian Joly, argento aiin corta a Melbourne nei 1500 dietro al campione del mondo Gregorio Paltrinieri, e la tedesca Leonie Beck, campionessa europea della 10 km a Ostia, tra gli ospiti più famosi del Trofeo Sette Colli di Roma, che si allenano con Stefano Morini e Fabrizio Antonelli e gareggiano fuori classifica. Batterie sempre alle 10.00 e finali dalle 18.30 giovedì, venerdi e sabato, dalle 16 domenica e dalle 17.30 lunedì: tutto rigorosamente in diretta ...

Elenco Iscritti Assoluti Primaverili Nuoto 2023 Swim4Life

Seconda ed ultima giornata allo Stadio del Nuoto di Riccione dei campionati italiani open di fondo. In acqua le categorie più giovani che gareggiano sulla distanza più breve (3000 metri) divise per fa ...