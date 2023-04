Assolombarda inaugura “Pavia Capitale della Cultura d’Impresa 2023” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ha preso il via “Pavia Capitale della Cultura d’Impresa 2023”, la manifestazione per la diffusione dei valori della Cultura d’Impresa che promuove le economie locali a forte vocazione industriale. L’evento inaugurale “Pavia Supernova”, che si è tenuto nella storica Aula Magna dell’Università di Pavia, ha preso il nome dal dossier di candidatura che Assolombarda aveva presentato a Confindustria e che è valsa a Pavia la nomina di Capitale della Cultura d’Impresa. Un nome con il quale Assolombarda ha voluto celebrare l’iconica macchina da cucire “Supernova” – alta ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ha preso il via “”, la manifestazione per la diffusione dei valoriche promuove le economie locali a forte vocazione industriale. L’eventole “Supernova”, che si è tenuto nella storica Aula Magna dell’Università di, ha preso il nome dal dossier di candidatura cheaveva presentato a Confindustria e che è valsa ala nomina di. Un nome con il qualeha voluto celebrare l’iconica macchina da cucire “Supernova” – alta ...

