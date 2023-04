“Aspettiamo il secondo figlio”. L’annuncio choc della ormai famosa 37enne sposata col pupazzo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Una storia clamorosa sta scioccando il mondo del web. Una signora ha deciso non solo di unirsi in matrimonio in passato con qualcosa di pazzesco, ma ha anche annunciato di aver allargato più volte la sua famiglia. Stiamo parlando di una donna, che è sposata con una bambola di pezza e ora aspetta anche il secondo figlio. Le nozze erano state straordinarie, infatti avevano presenziato 250 invitati. Successivamente, parliamo del 2022, lei era rimasta incinta e aveva partorito il primogenito. Ora questa donna, sposata con la bambola di pezza che si chiama Marcelo, ha annunciato di attendere il secondo figlio. Ha postato infatti il video inerente il test di gravidanza, che le ha dato un esito positivo. Ci sono anche stati dei problemi coniugali e questo arrivo del ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) Una storia clamorosa sta scioccando il mondo del web. Una signora ha deciso non solo di unirsi in matrimonio in passato con qualcosa di pazzesco, ma ha anche annunciato di aver allargato più volte la sua famiglia. Stiamo parlando di una donna, che ècon una bambola di pezza e ora aspetta anche il. Le nozze erano state straordinarie, infatti avevano presenziato 250 invitati. Successivamente, parliamo del 2022, lei era rimasta incinta e aveva partorito il primogenito. Ora questa donna,con la bambola di pezza che si chiama Marcelo, ha annunciato di attendere il. Ha postato infatti il video inerente il test di gravidanza, che le ha dato un esito positivo. Ci sono anche stati dei problemi coniugali e questo arrivo del ...

