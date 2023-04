Ascolti tv ieri: cala Le Iene senza Belen, Canale 5 sfiora 25% contro Rai1 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Gli Ascolti tv di ieri, mercoledì 11 aprile 2023, hanno fatto registrare il trionfo di Canale 5 in prima serata. La partita di Champions League Benfica-Inter è stata seguita da 5.430.000 telespettatori perno share del 24.7%. Su Rai1 la replica di Imma Tataranni ha conquistato 3.090.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Rai2 Dalla Strada al Palco è stato seguito da 1.091.000 spettatori con il 6.4%. Su Italia1 Le Iene ha raccolto 1.176.000 spettatori pari all'8% (senza Belen positiva al Covid; sette giorni fa 1.454.000 spettatori pari al 10.2%. ). Su Rai3 #Cartabianca ha totalizzato 894.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro visto da una media di 744.000 spettatori, 4.9%. Su La7 DiMartedì ha conquistato 1.115.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 Quattro ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Glitv di, mercoledì 11 aprile 2023, hanno fatto registrare il trionfo di5 in prima serata. La partita di Champions League Benfica-Inter è stata seguita da 5.430.000 telespettatori perno share del 24.7%. Sula replica di Imma Tataranni ha conquistato 3.090.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Rai2 Dalla Strada al Palco è stato seguito da 1.091.000 spettatori con il 6.4%. Su Italia1 Leha raccolto 1.176.000 spettatori pari all'8% (positiva al Covid; sette giorni fa 1.454.000 spettatori pari al 10.2%. ). Su Rai3 #Cartabianca ha totalizzato 894.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro visto da una media di 744.000 spettatori, 4.9%. Su La7 DiMartedì ha conquistato 1.115.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 Quattro ...

