Ascolti tv e dati Auditel martedì 11 aprile | Juventus - Inter e la rissa in Coppa Italia battono Imma Tataranni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieVirgilio : ?? Auditel, domina Benfica-Inter: i neroazzurri battono anche Imma Tataranni - CorriereCitta : #AscoltiTv martedì 11 aprile 2023: Imma Tataranni, Benfica-Inter (Champions League), Le Iene, dati Auditel e share - CorriereCitta : #Ascolti Benfica-#Inter (Champions League) e Imma Tataranni, chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di martedì 11… - jimmy73623940 : RT @glmdj: Dati ascolti. E' la banalissima #JuveSamp la partita più seguita con 1,2 milioni di ascolti (all’andata furono 1, 3 ancora in sp… - infoitcultura : Ascolti tv martedì 11 aprile 2023: Dati Auditel di share -

dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata dell'11 aprile: domina Benfica - Inter. Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il ...Fioccheranno gli, conta questo mi pare. No, un terzo articolo non ci voleva. Ma l'acrimonia è palese, la si vede a occhio nudo. Non serve il microscopio. Guardiamo i, sì!, ma tutti e con ...Ebbene, lo show dedicato alla musica non ha brillato neiAuditel, fermandosi al 3,4% di share con 344 mila spettatori. Ma non sono solo glitv a sancire il 'flop' del programma. Infatti, ...

Ascolti tv, lunedì 10 aprile 2023: Sanremo 2023 – Tra palco e realtà (11.5%), Belle & Sebastien (13.3%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Infatti, a parere di Sgrò, «ci sono persone ancora in vita che possono dare il loro contributo». Nella memoria, ha quindi spiegato l'avvocatessa, «abbiamo raccolto elementi che sono il frutto di un ...Ascolti tv 11 aprile 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...