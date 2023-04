Ascolti Tv di ieri 11 aprile 2023: Access Prime Time e Preserale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ascolti Tv di ieri 11 aprile 2023: quali sono i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share del 11 aprile per i principali canali tv nelle fasce di ascolto di ieri dell’Access Prime Time e Preserale? Come sempre, anche quest’oggi si prenderanno in riferimento i dati del giorno 11 aprile 2023 anche per lo studio di quelli che sono stati gli esiti, in termini di Ascolti, dei principali programmi televisivi nazionali delle due fasce che, insieme al Prime Time (vale a dire la prima serata) raccolgono non solo il maggior numero di utenti – spettatori, ma anche di interesse dal punto di vista promozionale e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 aprile 2023)Tv di11: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 11per i principali canali tv nelle fasce di ascolto didell’? Come sempre, anche quest’oggi si prenderanno in riferimento i dati del giorno 11anche per lo studio di quelli che sono stati gli esiti, in termini di, dei principali programmi televisivi nazionali delle due fasce che, insieme al(vale a dire la prima serata) raccolgono non solo il maggior numero di utenti – spettatori, ma anche di interesse dal punto di vista promozionale e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Ascolti tv ieri: cala Le Iene senza Belen, Canale 5 sfiora 25% contro Rai1 - superjen1015 : RT @sudiciona94: Buongiorno, iniziamo benissimo la giornata. ?? In una sola serata il podcast della puntata del #jetshow di ieri, ha supera… - nicolasavoia : Volano gli ascolti per la 20ª puntata della 6ª stagione di #LaSignoraInGiallo, in onda ieri su #rete4. Ben 724.000… - GingerSteffy : RT @sudiciona94: Buongiorno, iniziamo benissimo la giornata. ?? In una sola serata il podcast della puntata del #jetshow di ieri, ha supera… - Claplaz : Lunedì il programma di @InArteMorgan ha fatto una media di 344 mila telespettatori. Ieri sera una media di 365 mila… -