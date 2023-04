Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 11 aprile 2023

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Idei programmi più visti di11, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha totalizzato 3090 spettatori (16,71% di share); la partita di calcio di Champions League Benfica-Inter su Canale5 ha conquistato in media 5430 spettatori (share 24,69%), mentre la puntata del programma Le Iene su Italia1 ha realizzato 1176 spettatori (8,03%). Su Rai2 la puntata dello show Dalla strada al palco su Rai2 ha intrattenuto 1087 spettatori (6,42%), mentre la puntata del programma di attualità #Cartabianca su Rai3 ne ha avuti 894 (5,06%). Su Rete4 il programma di attualità Fuori dal Coro ha totalizzato 744 spettatori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipOne_it : Imma Tataranni 2 sfida la partita: i dati degli ascolti tv del 11 aprile ti sorprenderanno! #gfvip #uominiedonne… - GossipOne_it : Imma Tataranni 2 sfida la partita: i dati degli ascolti tv del 11 aprile ti sorprenderanno! - Federic01996 : RT @QuiMediaset_it: #Canale5 ascolti record per #BenficaInter: il match di #ChampionsLeague domina la serata con oltre 5.400.000 e sfiora i… - QuiMediaset_it : #Canale5 ascolti record per #BenficaInter: il match di #ChampionsLeague domina la serata con oltre 5.400.000 e sfio… - infoitcultura : Ascolti tv e dati Auditel martedì 11 aprile: Juventus -

...mera espressione dell' egocentrismo di Marco Castoldi a chi ha gridato al fallimento visti id'... sottolineando come la seconda puntata abbia doppiato glidi quella precedente, ...Tv di ieri 11 aprile 2023: quali sono iufficiali relativi aglie dello share del 11 aprile per i principali canali tv nelle fasce di ascolto di ieri dell'access prime time e preserale Come sempre, anche quest'oggi si ...... Rai1 salda con più di tre milioni di spettatori Quindi chi ha vinto la sfida deglidi ieri... Nel paragrafo successivo sono presentati id'ascolto degli altri programmi tv. Anche in ...

Ascolti tv di martedì 11 aprile 2023: Imma Tataranni (16.7%), Benfica-Inter (24.7%), Le Iene (8%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Dopo due puntate di StraMorgan, Morgan ha replicato alle critiche ricevute dai giornali, mentre l'autore Roberto Manfredi si è scagliato contro la Rai.Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, risponde ai cronisti dopo l’interrogatorio del procuratore Alessandro Diddi in Vaticano. "Abbiamo parlato di argomenti legati alla famosa trattativa, ai documenti ...