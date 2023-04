ASCOLTI TV 11 APRILE 2023 | BENFICA-INTER 24 | 7% | IMMA TATARANNI 16 | 7% | LE IENE SHOW 8% | DALLA STRADA AL PALCO 6 | 4% | BENE POMERIGGIO 5 19 | 4% E L’EREDITÀ 27 | 7%

(Di mercoledì 12 aprile 2023)TV 11· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3105 36.41 PT – 7432 33.38 24 – 3361 39.42 PT – 9476 42.57 Tg1 Rassegna Stampa – 240 11.48Tg1 – 1011 21.13Tg1 Mattina – 705 16.12UnoMattina – 779 16.35Storie Italiane – 814 17.82Storie Italiane – 823 15.43È Sempre Mezzogiorno! – 1696 16.38Tg1 + Tg1 Ec. – 3170 23.35 + 2590 19.54Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1667 13.19Oggi è un Altro Giorno – 1676 16.01Paradiso delle Signore – 1957 22.41Pres. Vita in Diretta – 1615 20.09Vita in Diretta – 2080 22.01– 2977 24.36– 4302 27.72Tg1 – 4766 24.77Cinque Minuti + Soliti Ignoti – 4438 21.31 + 4527 19.89– 3090 16.71Porta a Porta – 585 9.15 Prima Pagina – 501 19.53Tg5 – 1059 22.20Mattino 5 News – 912 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Ancora ascolti importanti per #CTCF: 2,2 milioni di telespettatori e l’11,1% di share, con un picco di quasi 2,7 mi… - Raiofficialnews : #AscoltiTv di martedì #11aprile ?? - occhio_notizie : Ascolti tv 11 aprile: Imma Tataranni contro Le Iene. Nuova sfida tra Rai e Mediaset, chi ha vinto la sfida relativa… - infoitcultura : Ascolti tv e dati Auditel martedì 11 aprile: Juventus - infoitcultura : Ascolti tv martedì 11 aprile 2023: Imma Tataranni, Benfica -

Imma Tataranni contro la partita (Benfica - Inter): Rai1 salda con più di tre milioni di spettatori Quindi chi ha vinto la sfida deglidi ieri Ebbene su Rai1 la replica di Imma Tataranni (la ...Tv 112023 : chi ha vinto ieri sera Quali sono i programmi tv Mediaset, Rai, La 7, Sky che hanno fatto meglio con i dati auditel e shareTv di ieri 112023 : Anche ...Pomeriggio 5 ritrova gliperduti: ecco i numeri dell'11...

Ascolti TV | Martedì 11 aprile 2023 DavideMaggio.it

La serata di martedì 11 aprile 2023 ha visto trionfare agli ascolti tv la partita di Champions League tra Benfica e Inter ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...