Ascolti Benfica-Inter Champions League e Imma Tataranni | chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di martedì 11 aprile 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : #Ascolti Benfica-#Inter (Champions League) e Imma Tataranni, chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di martedì 11… - jabithakins : RT @hortominnesota: La nuova stagione di a tutto reality su k2 farà più ascolti di Benfica Inter - hortominnesota : RT @hortominnesota: La nuova stagione di a tutto reality su k2 farà più ascolti di Benfica Inter - hortominnesota : La nuova stagione di a tutto reality su k2 farà più ascolti di Benfica Inter -

... Randal Kolo Muani - Amir Rrahmani Calcio e Finanza pubblica i dati deglidella partita di ...90% Inter - Barcellona Gironi 4.736.000 22,50% Milan - Tottenham Ottavi 4.447.000 21,70%- ...Stasera alle 21, sarà la volta di Brugge -(Sky Sport Football, Sky... S Sky Italia 15.02.FIFA World Cup 2022 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW 07.02.2023 Sky Italia S Ottimi...In contemporanea alle gare d'andata degli ottavi di finale, Club Brugge -e Borussia ... Evidentemente non si teme neppure un calo degli(se non per i tifosi del Chelsea che non sono ...

Benfica-Inter su Sky Sport e in chiaro su Canale 5: telecronisti e copertura SPORTinMEDIA

Ascolti tv martedì 11 aprile 2023: share di Imma Tataranni su Rai 1, Champions League Benfica Inter su Canale 5 – Tutti i dati Auditel di ieri sera, martedì 11 aprile 2023 DATI ASCOLTI TV IERI 11 APRI ...'E adesso, dopo tanti veleni e cattiverie che abbiamo ascoltato, amerei risentire la voce di chi voleva liquidare Inzaghi, Barella, Brozovic e la squadra intera. Squadra che con tutte le sue vicissitu ...