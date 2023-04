Arrestato in Svezia l’ex combattente Wagner che era scappato in Norvegia Per l’avvocato è un malinteso | «Stava solo andando a comprare le sigarette»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Andrej Medvedev,del gruppofuggito inlo scorso gennaio, si trova in stato di fermo in un centro di detenzione a Goteborg, in. Lo rivela il quotidiano svedese Dagens Nyheter, che ha ricostruito la dinamica dei fatti – risalenti alla scorsa settimana – che hanno portato al fermo delmercenario. Medvedev, impegnato a combattere in Ucraina per alcuni mesi, aveva disertato l’esercito del Cremlino per fuggire in, varcando il confine artico a piedi. Da allora, il 26enne aspetta il parere delle autorità, che devono decidere se approvare la sua richiesta di asilo politico oppure no. La scorsa settimana, il giovane russo ha deciso di unirsi ai tanti norvegesi che si recano in giornata nella vicina...