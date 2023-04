Arnold Schwarzenegger operaio | ripara una buca in strada

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Terminator senza pietà nel dare battaglia alle buche in. Il popolarissimo attoreha postato un video in cuiunache da settimane bloccava il traffico nel suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Arnold Schwarzenegger si arma di pala e, insieme al suo 'team', ripara una buca che da settimane mandava in tilt il… - RaiNews : Arnold Schwarzenegger ripreso mentre ripara una buca che da settimane manda in tilt il traffico nel suo quartiere d… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Arnold Schwarzenegger si arma di pala e, insieme al suo 'team', ripara una buca che da settimane mandava in tilt il traff… - webbeloz : Arnold è un apprendista “ bergamasco” di prim'ordine - top ! - sellox2 : @QuinziUgo vuoi risolvere i problemi di Roma ? Chiama Arnold ! -

in azione. Sì, ma in strada, non al cinema. L'ex governatore della California ha deciso di imbracciare la pala e, insieme al suo 'team', ha riparato una buca che da settimane ...Terminator senza pietà nel dare battaglia alle buche in strada. Il popolarissimo attoreha postato un video in cui ripara una buca che da settimane bloccava il traffico nel suo quartiere a Los Angeles. L'ex governatore della California cinguetta: "È una cosa da ...Non solo Terminator e due mandati come Governatore della California, orapuò aggiungere al suo curriculum anche l'esperienza da muratore amatoriale. L'attore di origine austriaca ha deciso di prendere in mano la situazione e, insieme al suo "team", ha ...

Schwarzenegger si arma di pala e ripara una buca stradale Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...