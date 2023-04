Armi egiziane alla Russia | anche al-Sisi nei documenti del Pentagono

(Di mercoledì 12 aprile 2023) La storia torna a ripetersi per Il Cairo. L’Egitto, infatti, è nelle ultime ore al centro di un giallo che riguarderebbe la presunta fornitura dinei confronti di Mosca. È quanto emerge da un documento dell’intelligence statunitense ottenuto dal Washington Post tramite Discord, un’app popolare tra i gamer, nella quale si parla di presunte InsideOver.

Fonti ufficialihanno smentito alla stampa locale quanto affermato dal Washington Post ... Ci sono poi le considerazioni sulle le principali debolezze delleucraine, della difesa aerea, ...Mentre nel 2021, "nonostante la disputa tra l'Italia e le autoritàriguardo ai ... Prima dell'inizio delle Primavere arabe, tra i principali clienti delle aziende italiane produttrici dic'...Nel 2020, Russia e Ucraina hanno fornito l'86% delle importazionidi grano. Secondo alcune ... Infatti non sono state fornite da subito(la questione del supporto bellico è ancora in fase ...

Egitto e l'invio armi di guerra alla Russia, il Cremlino: "Altra bufala" Tag24

Abu Dhabi smentisce legami con il Cremlino: "Assolutamente falso". L'Egitto: "Non abbiamo inviato razzi alla Russia". Il Regno Unito avrebbe il più consistente nucleo di forze speciali che operano all ...Secondo dossier top secret ottenuti dal Washington Post, al-Sisi avrebbe ordinato la produzione di 40mila vettori in un impianto locale. Il Cairo e Mosca negano. E Washington nicchia, ecco perché ...