Armando Incarnato sotto accusa a Uomini e Donne | lui si difende | “Non consento a nessuno di…”

La puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri pomeriggio è stata particolarmente movimentata: Armando Incarnato, infatti, è stato accusato da Aurora Tropea di non essere umile e di non essere interessato a trovare una compagna, ma solo ad entrare a far parte del mondo dello spettacolo, dato che la scorsa estate avrebbe tentato di partecipare ai provini per L'Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip: Di umile non hai niente, hai settemila manager. Lo sai perché stai ancora qui a riscaldare la sedia? Perché questa estate, a giugno o luglio, hai fatto il provino per il Grande Fratello Vip e ti hanno detto 'mai, a te non ti prenderemo mai'. Ci metto la firma che questo provino l'hai fatto, ci metto la faccia. Hai fatto pure il provino per L'Isola dei Famosi. Incarnato ha prontamente ...

