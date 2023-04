' Ariana Grande troppo magra' | lei risponde con un video TikTok | alcolici | antidepressivi e mangiavo male

(Di mercoledì 12 aprile 2023)grassa,formosa opiatta. Le sfumature del bodyshaming non hanno limiti. E c'è chi purcombatte con la propria immagine ogni giorno, sviluppando tantissime ...

A sottolinearlo è proprio la cantanteche, dopo le sue ultime apparizioni social e moltissimi commenti sul proprio benessere fisico da parte di alcuni fan, ha deciso di pubblicare un ...In un video su TikTok, che ha trascorso gli ultimi sei mesi sul set del film Wicked , ha rassicurato i fan allarmati dai suoi cambiamenti fisici e ha invitato tutti a mostrare maggiore ...prosegue: 'Penso che dovremmo essere più gentili nel commentare i corpi delle altre persone, a prescindere da tutto. Anche se dite qualcosa di gentile, o avete buone intenzioni in quel ...

Dopo la pubblicazione di alcune foto in cui non appare in grande forma, Ariana Grande ha voluto rassicurare i suoi fan. Paura e preoccupazione tra i fan di Ariana Grande! La cantante americana, ...Con un video su TikTok la cantante e attrice ha voluto rassicurare i fan, allarmati dal suo aspetto fisico nelle ultime foto ...