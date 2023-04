Ariana Grande | lo sfogo su TikTok | ' Si può essere belle in molti modi'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cristiansartory : RT @ArianaTeamIT: Bella Hadid ha repostato il TikTok di Ariana Grande riguardo al bodyshaming tramite il suo account Instagram: “Ti voglio… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Ariana Grande contro il body shaming: 'Siate gentili con gli altri e con voi stessi' - Mari965435831 : RT @aritalia_update: Bella Hadid ha repostato il tiktok di Ariana Grande sul suo profilo Instagram con un commento personale?? • link: http… - Alex_AriGrande : RT @ArianaGrande_IT: Ariana Grande riferisce tramite TikTok che il corpo a cui le persone vogliono che torni era il più malato possibile:… - betitonme : RT @aritalia_update: La traduzione del video di Ariana Grande su TikTok!???? • spero che possiate ascoltare e capire le sue dolci parole <3… -

Martedì 11 aprileha pubblicato sul suo profilo TikTok un video di pochi minuti, nel quale parla in ...Fotogallery -dimagrita mette in allarme i fan AL CINEMA Fotogallery - Rocco Papaleo e Giorgia, le foto di scena da 'Scordato' DALL'8 NOVEMBRE AL CINEMA Fotogallery - 'The Marvels', arriva il primo ...In un video su TikTok, che ha trascorso gli ultimi sei mesi sul set del film Wicked , ha rassicurato i fan allarmati dai suoi cambiamenti fisici e ha invitato tutti a mostrare maggiore ...

Ariana Grande (irriconoscibile) risponde ai fan preoccupati: «Prendevo antidepressivi e alcol: sto bene ora, n ilmessaggero.it

Ariana Grande si è scagliata contro il body shaming. La famosa e amata cantante e attrice statunitense si è sfogata sui social. La 29enne artista americana, che ha avviato la sua carriera nel 2005 con ...Dopo che le foto di lei in giro a Londra hanno suscitato "preoccupazione" per la sua salute, Ariana ha esortato tutte quelle persone che le hanno fatto body shaming a "essere… Leggi ...