Ariana Grande | lo sfogo su TikTok | “Si può essere belle in molti modi”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Martedì 11 aprileha pubblicato sul suo profiloun video di pochi minuti, nel quale parla in modo sincero del rapporto tra il suo corpo e i commenti che le vengono rivolti dai fan. Una relazione complicata, ha affermato, a causa dell’attenzione che i suoi ammiratori le hanno prestato nel corso degli anni: “Non lo faccio spesso. Non mi piace. Non sono brava. Ma vorrei solo rendervi consapevoli delle vostre preoccupazioni sul mio aspetto, parlando un po’ di cosa vuol direuna persona con un fisico al quale viene dato molto rilievo”. La cantante, durante i pochi secondi di filmato, ha affrontato anche il tema della sua salute mentale, e della necessità di prestare cautela nel confrontarsi con gli altri: “Non sapete mai cosa stanno attraversando le altre persone , probabilmente stanno lavorando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattiameijer : @matiharris @jacopomeijer e la fanpage di Ariana Grande - SplatoonG0D2 : Quando mi è apparso il video di ariana Grande su tiktok ho fatto tipo JUMPSCARE ma che cazzo ha non ho guardato il video troppo lungo - icarvsplume : RT @ArianaTeamIT: Ariana Grande risponde alle critiche ricevute sul suo aspetto fisico tramite un video su TikTok?? - SelGomezIT : Selena dimostra gratitudine verso il messaggio che ha lanciato Ariana Grande sul bodyshaming: “Il tuo messaggio è i… - cwteelii : RT @ArianaTeamIT: Bella Hadid ha repostato il TikTok di Ariana Grande riguardo al bodyshaming tramite il suo account Instagram: “Ti voglio… -

Martedì 11 aprileha pubblicato sul suo profilo TikTok un video di pochi minuti, nel quale parla in ...Fotogallery -dimagrita mette in allarme i fan AL CINEMA Fotogallery - Rocco Papaleo e Giorgia, le foto di scena da 'Scordato' DALL'8 NOVEMBRE AL CINEMA Fotogallery - 'The Marvels', arriva il primo ...In un video su TikTok, che ha trascorso gli ultimi sei mesi sul set del film Wicked , ha rassicurato i fan allarmati dai suoi cambiamenti fisici e ha invitato tutti a mostrare maggiore ...

Ariana Grande (irriconoscibile) risponde ai fan preoccupati: «Prendevo antidepressivi e alcol: sto bene ora, n ilmessaggero.it

Ariana Grande si è scagliata contro il body shaming. La famosa e amata cantante e attrice statunitense si è sfogata sui social. La 29enne artista americana, che ha avviato la sua carriera nel 2005 con ...Dopo che le foto di lei in giro a Londra hanno suscitato "preoccupazione" per la sua salute, Ariana ha esortato tutte quelle persone che le hanno fatto body shaming a "essere… Leggi ...