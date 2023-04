Arese | bambino di 11 anni ferito alla mano dalla “bacchetta magica”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Undi 11diè finito in ospedale col rischio di perdere la falange del dito di unadopo aver giocato con ladi Harry Potter. Dal giocattolo avrebbe dovuto partire una fiammata (come nella celebre saga fantasy) ma qualcosa è andato storto. Si è sfiorata la tragedia lunedì ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Un giocattolo vagamente ispirato ad Harry Potter ha rischiato di far saltare le dita di una mano a un 11enne di Arese, città alle porte di Milano. Il bambino stava giocando con una sorta di 'bacchetta magica' luminosa che era stata acquistata online, quando l'oggetto gli è esploso. Il piccolo ha subito lesioni.

Arese, esplode bacchetta giocattolo di Harry Potter: bambino ferito Sky Tg24

È esplosa in mano a un bambino di 11 anni una bacchetta giocattolo di Harry Potter, acquistata online dai genitori e recapitata nella loro casa di Arese (Milano): stava giocando in casa con i… Leggi ...Un bambino di 11 anni è rimasto ferito alle mani per l’esplosione di una bacchetta magica giocattolo ispirata a quelle di Harry Potter (nella foto). L’incidente è avvenuto la sera di Pasquetta intorno ...