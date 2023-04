Area B | Lucente | «non funziona | valutare soluzioni alternative» L’assessore regionale ai Trasporti chiede un incontro con il Sindaco di Milano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 7giorni : ?? Area B, Lucente: «non funziona, valutare soluzioni alternative». L’assessore regionale ai Trasporti chiede un inc… -

...stiamo chiedendo gli accessi inB per capire a distanza di sette otto mesi cosa è successo ma questi dati non arrivano'. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Mobilità Francoin ..."Stiamo chiedendo, anche come parte politica in Consiglio comunale, i dati sugli accessi inB a Milano per capire a distanza di sette/otto mesi cosa è successo, ma questi dati non ...Franco,...MISSAGLIA VIVO, MA IL BIASSONO LA CHIUDE La terza chance per il 2 - 0 a inizio ripresa è per la terza volta sempre di: al 7' gli arriva un pallone ideale indopo l'amnesia di Maggioni , ...

Per l'assessore Lucente "Area B non funziona" MilanoToday.it

a Milano Area B non funziona e area C è percepita dagli automobilisti come una fastidiosa, ingiusta e dispendiosa gabella». Lo ha detto l'assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, a margine ...a Milano Area B non funziona e area C è percepita dagli automobilisti come una fastidiosa, ingiusta e dispendiosa gabella". Lo ha detto l'assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, a margine ...