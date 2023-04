Arbitri Serie A, le designazioni per la 30ª giornata di campionato (Di mercoledì 12 aprile 2023) Arbitri Serie A, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la trentesima giornata di campionato Rese note le designazioni arbitrali della 30ª giornata di Serie A. Eccole nel dettaglio qui di seguito. CREMONESE – EMPOLI Venerdì 14/04 h. 18.30 ZUFFERLI PALERMO – MOKHTAR IV: ORSATO VAR: DI MARTINO AVAR: DI BELLO SPEZIA – LAZIO Venerdì 14/04 h. 20.45 IRRATI BRESMES – SCARPA IV: SANTORO VAR: DI PAOLO AVAR: AYROLDI BOLOGNA – MILAN Sabato 15/04 h. 15.00 MASSA COLAROSSI – DEL GIOVANE IV: COLOMBO VAR: DI BELLO AVAR: LONGO S. NAPOLI – H. VERONA Sabato 15/04 h. 18.00 LA PENNA ROCCA – CIPRIANI IV: MARCENARO VAR: ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 aprile 2023)A, l’AIA ha reso note learbitrali per la trentesimadiRese note learbitrali della 30ªdiA. Eccole nel dettaglio qui di seguito. CREMONESE – EMPOLI Venerdì 14/04 h. 18.30 ZUFFERLI PALERMO – MOKHTAR IV: ORSATO VAR: DI MARTINO AVAR: DI BELLO SPEZIA – LAZIO Venerdì 14/04 h. 20.45 IRRATI BRESMES – SCARPA IV: SANTORO VAR: DI PAOLO AVAR: AYROLDI BOLOGNA – MILAN Sabato 15/04 h. 15.00 MASSA COLAROSSI – DEL GIOVANE IV: COLOMBO VAR: DI BELLO AVAR: LONGO S. NAPOLI – H. VERONA Sabato 15/04 h. 18.00 LA PENNA ROCCA – CIPRIANI IV: MARCENARO VAR: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Arbitri Serie A, le designazioni per la 30ª giornata di campionato - Tutto_CalcioNew : Designati gli arbitri della 33^ giornata di #SerieB #tuttocalcionews #calcio - sportface2016 : Serie A, le designazioni per la 30esima giornata: #InterMonza a Pairetto, #BolognaMilan a Massa - FcInterNewsit : Serie A, arbitri 30esima giornata: per Inter-Monza c'è Pairetto, VAR affidato a Valeri - Tutto_CalcioNew : Designati gli arbitri della 30^ giornata di #SerieA #tuttocalcionews #calcio -