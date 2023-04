Antonio Cassano, Tapiro d'Oro di Striscia per l'attacco a Mourinho: 'I suoi trofei può metterseli nel c**o' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo il botta e risposta dei giorni scorsi tra Antonio Cassano e l'attuale allenatore della Roma José Mourinho , Striscia la Notizia ha raggiunto l'ex calciatore per consegnargli il Tapiro . Valerio ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo il botta e risposta dei giorni scorsi trae l'attuale allenatore della Roma Joséla Notizia ha raggiunto l'ex calciatore per consegnargli il. Valerio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Antonio #Cassano, Tapiro d'Oro di Striscia per l'attacco a #Mourinho: «I suoi trofei può metterseli nel c**o» - fdr_mou : Tapiro d'oro n° 19 per Antonio #Cassano 'il Pibe di Bari' : è record!! Mai nessun calciatore/ex-calciatore ne ha… - clubdoria46 : FOTO - #StrisciaLaNotizia: #AntonioCassano stabilisce un record... #Sampdoria #Roma #JosèMourinho - franco_misci : RT @Gab78asr: “A me non interessava vincere, io facevo divertire la gente” (A.Cassano) Si Antonio, come i clown del circo, proprio come lo… - solina_paolo : RT @sportface2016: #Tapiro d'Oro ad Antonio #Cassano, che rincara la dose: '#Mourinho i suoi trofei può metterseli nel cu...'. E ancora: 'L… -