Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi 12 aprile (Di mercoledì 12 aprile 2023) Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre Anticipazioni su Zon.it. Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 12 aprile Grace è abbastanza intimorita per lo strano rapporto tra sua figlia e Zende, ma poi vede Paris baciare Carter e capisce tutto. Douglas dice nuovamente a Thomas che Brooke ha baciato Deacon la notte di Capodanno. Intanto, Hope rassicura Brooke che Deacon non dirà nulla a nessuno cosa è successo. Brooke però non si capacita del perché sia accaduto e si chiede cosa l’abbia spinta a bere. Nel frattempo, Paris dice a Carter che pur volendo bene a Zende, vuole ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 aprile 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 12Grace è abbastanza intimorita per lo strano rapporto tra sua figlia e Zende, ma poi vede Paris baciare Carter e capisce tutto. Douglas dice nuovamente a Thomas che Brooke ha baciato Deacon la notte di Capodanno. Intanto, Hope rassicura Brooke che Deacon non dirà nulla a nessuno cosa è successo. Brooke però non si capacita del perché sia accaduto e si chiede cosa l’abbia spinta a bere. Nel frattempo, Paris dice a Carter che pur volendo bene a Zende, vuole ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerieTvserie : Beautiful: anticipazioni puntata di oggi, 12 aprile 2023 - tvblogit : Beautiful: anticipazioni puntata di oggi, 12 aprile 2023 - Indira813 : RT @TwBeautiful: ANTICIPAZIONI USA>Sheila cade in trappola ma ha un infarto, Brooke e Taylor decidono di non rompere il loro patto di amici… - TwBeautiful : ANTICIPAZIONI USA>Sheila cade in trappola ma ha un infarto, Brooke e Taylor decidono di non rompere il loro patto d… - PressReview99 : Beautiful Anticipazioni Puntata 12 aprile 2023: Paris vuole Carter! -