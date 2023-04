Annalisa ad Amici, il nuovo look (col caschetto) infiamma i social: «Fai di me quello che vuoi», «ti prego calpestami» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Annalisa è tornata ad Amici per presentare il suo nuovo singolo. Ieri, 8 aprile, durante il serale del talent show, infatti, Annalisa ha cantanto Mon amour, il nuovo singolo uscito lo scorso 31 marzo. Per l’occasione, la cantante ha stravolto il suo look: caschetto sbarazzino e nero. «Irriconoscibile», hanno commentato gli utenti, ma è stato super approvato. I telespettatori, infatti, hanno mostrato tutta la loro approvazione sui social e i commenti sono esilaranti. Il nuovo look di Annalisa e i commenti dei fan Non è la prima volta che Annalisa mostra questo nuovo look, che per chi se ne fosse “innamorato” è giusto anticipare che si tratta di una ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 12 aprile 2023)è tornata adper presentare il suosingolo. Ieri, 8 aprile, durante il serale del talent show, infatti,ha cantanto Mon amour, ilsingolo uscito lo scorso 31 marzo. Per l’occasione, la cantante ha stravolto il suosbarazzino e nero. «Irriconoscibile», hanno commentato gli utenti, ma è stato super approvato. I telespettatori, infatti, hanno mostrato tutta la loro approvazione suie i commenti sono esilaranti. Ildie i commenti dei fan Non è la prima volta chemostra questo, che per chi se ne fosse “innamorato” è giusto anticipare che si tratta di una ...

