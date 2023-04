Andrea Ruggieri direttore responsabile del Riformista di Renzi | chi è l’ex deputato di Forza Italia con un passato in Rai

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ildel quotidiano Iltargato Matteosarà. È lo stesso leader diViva ad annunciarlo nella sua newsletter Enews, spiegando che con«stiamo costruendo una bella squadra redazionale e condividendo molto idee affascinanti». Con lui spiegasi lancia nell’ambizioso obiettivo di provare a lanciare dal prossimo 3 maggio «un sasso nello stagno e far riflettere aprendo la finestra e facendo entrare aria fresca». Visto chenon è iscritto all’Ordine dei giornalisti, saràa comparire nella gerenza come...

Il direttore responsabile del Riformista che affiancherà il senatore di Italia Viva Matteo Renzi sarà, 48 anni, ex parlamentare di Forza Italia , nipote di Bruno Vespa , ex autore e inviato di diversi programmi Rai (da Qui Radio Londra di Giuliano Ferrara a L'ultima parola di ...'Quanto al Riformista sono lieto di annunciare che il direttore responsabile che mi affiancherà in questa avventura sarà, giornalista professionista, già impegnato in Parlamento con Forza Italia nella scorsa legislatura'. Matteo Renzi nella enews annuncia che, ex parlamentare di Forza ...Roma, 12 apr. Sono lieto di annunciare che il direttore responsabile che mi affianchera' nellavventura de Il Riformista sara', giornalista professionista, gia' impegnato in Parlamento con Forza Italia nella scorsa legislatura. Constiamo costruendo una bella squadra redazionale e condividendo molte ...

Il direttore responsabile del Riformista che affiancherà il senatore di Italia Viva Matteo Renzi sarà Andrea Ruggieri, 48 anni, ex parlamentare di Forza Italia, nipote di Bruno Vespa, ex autore e ...Io gli ho spiegato di no, non aveva senso". E che non sarà questa la linea di indirizzo di Matteo Renzi lo si capisce anche dal nome scelto come direttore responsabile del giornale, Andrea Ruggieri, ...