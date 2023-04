Andrea Papi | l' orsa Jj4 è mamma Lo zoologo | «Ha partorito all?inizio del 2022 Un rischio lo sfoltimento degli animali | impossibile distinguere quelli dannosi»

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Filippo Zibordi,e divulgatore, è nato a Milano ma vive da 21 anni in Trentino per occuparsi professionalmenteorsi. Da ieri sappiamo cheè stato...

Lo afferma Franca Ghirardini, la madre di, il runner ucciso dall'orsa Jj4. "L'abbattimento dell'orso non mi ridarà. La gestione di questo progetto, man mano nel tempo, è diventata ..."Come madre non posso accettare una morte così orribile" dice Franca Ghirardini, madre di, il runner di 26 anni morto dopo essere stato aggredito dall'orsa Jj4 lo scorso 5 aprile. Nel giorno del funerale del ragazzo, la donna con una nuova lettera commenta le polemiche ...Oltre duemila persone sono arrivati da tutta la valle di Sole e dalla vicina valle di Non per portare un ultimo saluto a, il runner 26enne ucciso dall'orsa Jj4 lo scorso 5 aprile. Prima dell'inizio della cerimonia funebre, prevista per le 15, una lunga fila si è creata sul sagrato della chiesa dell'abitato ...

La morte del giovane Andrea Papi impone a tutti una profonda riflessione e, anche per rispetto ai suoi familiari e amici, deve spingerci a superare opinioni precostituite e lavorare insieme per ...A rimetterci la vita è stato un giovane uomo, Andrea Papi, aggredito lo scorso 5 aprile da un’orsa sopra Caldes, in provincia di Trento. In Abruzzo gli orsi sono rigorosamente monitorati, e l’accesso ...