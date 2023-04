Andrea Papi, le parole di Reinhold Messner: “Gli orsi hanno popolato i boschi in modo esagerato. Occorre dimezzarli” (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Il nostro habitat non è più fatto per ospitare così tanti orsi. I contadini di montagna non possono più sopportare orsi e lupi perché causano danni enormi anche a livello emozionale”. parole di Reinhold Messner che in un’intervista con l’Agi è intervenuto sulla questione della convivenza con l’orso, dopo la tragica morte di Andrea Papi, attaccato e ucciso da un plantigrado sui sentieri del monte Pellier in Trentino. “Non dimentichiamoci che il problema esiste da tempo, due anni fa due orsi hanno attraversato la superstrada Meb-Bo (Merano-Bolzano). Se si incontrano orsi di notte c’è a rischio la vita dell’uomo. Bisogna diminuire gli orsi magari trasferirli in Siberia, in Russia, nell’est del Tibet, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Il nostro habitat non è più fatto per ospitare così tanti. I contadini di montagna non possono più sopportaree lupi perché causano danni enormi anche a livello emozionale”.diche in un’intervista con l’Agi è intervenuto sulla questione della convivenza con l’orso, dopo la tragica morte di, attaccato e ucciso da un plantigrado sui sentieri del monte Pellier in Trentino. “Non dimentichiamoci che il problema esiste da tempo, due anni fa dueattraversato la superstrada Meb-Bo (Merano-Bolzano). Se si incontranodi notte c’è a rischio la vita dell’uomo. Bisogna diminuire glimagari trasferirli in Siberia, in Russia, nell’est del Tibet, ...

