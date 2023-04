Andrea Papi è stato aggredito dall' orsa Jj4 | arrivata la conferma

Leggi su panorama

(Di mercoledì 12 aprile 2023), 26 anni, è morto nei boschi in seguito all'aggressione dell'Jj4 (responsabile dell'uccisione del runner trentino sopra Caldes lo scorso 5 aprile). Lola Procura della Repubblica di Trento, sulla base delle analisi genetiche effettuate nei laboratori della Fondazione Edmund Mach. Il plantigrado, di 17 anni, è nato in Trentino da due esemplari provenientia Slovenia, Joze e Jurka, rilasciati tra il 2000 e il 2001, nell'ambito del progetto Life Ursus. Il 22 giugno del 2022, Jj4 avevadue persone, padre e figlio, sul monte Peller. La Giunta provinciale di Trento ne aveva chiesto l'abbattimento. L'ordinanza di cattura, tuttavia, venne annullata dal Tar. Jj4 è stata dotata di radicollare, che tuttavia al momento è scarico e non trasmette più i dati ...