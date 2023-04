Andrea Delogu e il fidanzato 16 anni più giovane | “La società vuole appiccicare a noi donne una data di scadenza”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 12 aprile 2023) “All’inizio anche io avevo paura di una relazione con lui: la differenza d’età era troppa, non si poteva fare. Dopo sei, sette mesi lui però mi ha guardato e mi ha detto: ‘Noi non ci frequentiamo, noi stiamo insieme. Tu sei la mia ragazza, io sono il tuo ragazzo’. E mi sono detta: ma perché mi devo rovinare il presente pensando al futuro?”:parla della sua relazione con il modello Luigi Bruno, 16piùdi lei, sull’ultimo numero di “F” in edicola. I due si sono messi insieme dopo che lei ha avuto un matrimonio fallimentare con l’attore Francesco Montanari: “Una volta sposata sentivo che mi mancava qualcosa, non ero completa, e non capivo perché – racconta – L’obiettivo in teoria era stato raggiunto ma evidentemente non era il mio. E quando è finito l’amore con Francesco, tutti pensavano che ...